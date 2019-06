fra, Novinky

Tento týden se na autoshow v Turíně objevil modrý superauťák se jménem Battista, který je nejsilnějším automobilem Itálie. Jeho 1874 koní v elektrických motorech je pecka, kterou jen tak nějaké Ferrari nebo Lamborghini nepřekoná. Ostatně i točivý moment 2300 N.m by člověk spíš čekal u lodního motoru.

Automobilka Pininfarina to s výrobou myslí vážně. A tak se tohle modré auto od toho představeného v Ženevě trochu liší. Není to žádná velká změna, spíš funkční úprava. Jde o předělání aerodynamiky.

Změny se týkají aerodynamiky.

Takže při pozorném pohledu najdeme jiné vstupy vzduchu v přední masce a také se změnily boční prahy pro lepší vedení proudnic. Samozřejmě že jde o výsledek laboratorních testů i zkoušek, které dělá Nick Heidfeld, bývalý jezdec F1 a současný testovací vývojový jezdec Pininfariny.

Dvoumístný sporťák je krásný i z nadhledu.

Cena asi 53 milionů korun je jistě přiměřená tak silnému vozu, který zrychlí na stovku za méně než dvě sekundy a maximální rychlost je 360 km/h. Ostatně i výroba bude omezená. Ze 150 kusů jich 50 půjde do Evropy, 50 do USA a dalších 50 na asijský trh. A kdo by se zajímal o to, jak daleko s autem dojede, tak na plnou kapacitu zatím nekonkretizovaných akumulátorů to je prý 450 km.

Pininfarina Battista na ženevském autosalonu 2019

FOTO: Marek Bednář, Novinky