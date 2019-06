mb, Novinky

Nepozorný či roztržitý řidič může být opravdu problém pro celé okolí. Např. když zapomene zabrzdit a vystoupí z vozidla, jako vloni na podzim ve Velharticích. Tehdy to byl autobus a naštěstí se nic nestalo, ale stává se to i osobním autům. A Toyota chce takovým nehodám zabránit.

Do svých aut, která jsou vybavena automatickou převodovkou a/nebo elektrickou parkovací brzdou, začne montovat „pojistky”. Ty automaticky zařadí P nebo zatáhnou parkovací brzdu, pokud řidič vystoupí, aniž by bylo vozidlo zajištěno. Ovšem, takové systémy nejsou zas takovou novinkou.

Elektrická parkovací brzda se „zatahuje” tlačítkem se symbolem P v kolečku, nikoliv pákou. Na snímku tlačítko ve Fordu Edge.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Co nové je, je druhý systém, který se automobilka chystá zavést. Ten bude myslet na situace, kdy někdo zavře auto do garáže, ale zapomene ho vypnout - a motor naplní prostor spalinami. I to se stává a vyžádalo si to i oběti na životech. Systém Toyoty prostě po určité, zatím nespecifikované době bez pohybu auta motor vypne.

Tento druhý systém má být v Toyotách pro americký trh. Zda bude automatické zajištění proti pohybu k mání také jen tam, anebo i v Evropě, zatím nebylo oznámeno.