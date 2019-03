mb, Novinky

Jak koncern Daimler, jehož nejznámější automobilkou je Mercedes-Benz, oznámil v tiskové zprávě, ze značky Smart se stává společný projekt Němců a čínského koncernu Geely, který koupil padesátiprocentní podíl. Přitom ještě včera byl osud Smartu nejistý.

Záchrana značky není tím jediným, co tato dohoda umožnila. Smart plánuje expanzi, a to novými modely, které mají přicházet na trh od roku 2022. To už bude značka plně elektrická; konec výroby spalovacích verzí Smartů oznámila již dříve.

Smart Fortwo Cabrio (2015)

Tyto nové modely se mají stavět v Číně, v nově vybudované továrně, a exportovat do celého světa. Vzhled vozů má být dílem sítě designérských center Mercedesu po celém světě, techniku mají dodat inženýrská centra Geely.

Geely je soukromá čínská společnost, v Evropě je nejznámější jako majitel švédské značky Volvo. Kromě toho je majoritním vlastníkem britské značky Lotus a od loňského roku akcionářem koncernu Daimler, kde drží téměř desetiprocentní podíl.