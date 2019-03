Čeští senioři se mohou zdokonalit v řízení, projekt startuje ve druhém ročníku

Co nejvíce snížit počet důchodců, kteří za volantem nevědí, co dělat, se snaží projekt Jedu s dobou. Seniory vezme do učebny i za volant v bezpečných podmínkách tréninkových polygonů, a to bezplatně.