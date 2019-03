Milan Lažanský, Stuttgart, Právo

Vstupuji do zapadlé haly na předměstí Stuttgartu a vzápětí mě čeká jedno z největších překvapení, které jsem v tomto oboru zažil. A ještě zajímavější na tom je, že současný Cayenne to dokázal už podruhé. Víte, osobně nejsem fanouškem módy SUV. Však to znáte, nejsem jediným motoristickým novinářem, který si stěžuje na všechny ty ústupky sportovně-užitkových aut. Ať už v oblasti provozních a jízdních vlastností, ale i prostornosti a dalších atributů. Masy motoristů najednou tyto klíčové vlastnosti odpouští jen pro onen módní blob, který málokdo reálně potřebuje.

Jenže zejména současný Cayenne se díky kouzlům moderní techniky podvozku podařilo skutečně naladit tak, že jezdí jako sportovní auto. Máte jistotu, máte ten správný pocit, kdy se kolem vás auto smrskne a v ostrém tempu úplně zapomenete, jak těžký a vysoký kolos vlastně vodíte klidně bokem. Tím si ode mě Porsche vysloužilo klobouk dolů poprvé.

Porsche Cayenne Coupé bude na začátku k dispozici ve dvou motorizacích, se šestiválcem a osmiválcem varianty Turbo

FOTO: Porsche 5x

A podruhé se to děje právě tady, v té hipstersky zarezlé výrobní hale a kavárně chrlící jedno flat white za druhým. Pokud totiž něco nechápu ještě víc než SUV, je to móda těch rozpláclých „kupé-SUV”. Jenže nyní sám sebe překvapuji tvrzením, že nechápu spíš fakt, že Porsche s Cayennem Coupé nepřišlo dříve. Možná to na fotkách tolik nevynikne a váš zrak spočine spíš na tom tlustém pozadí, ovšem elegance tomuhle autu rozhodně nechybí. O čemž si u takového BMW X6 či Mercedesu GLE Coupé dovolím pochybovat.

Širší a nižší



Za onu eleganci auto do značné míry vděčí boční okenní linii, která velmi blízce imituje ikonickou 911. Přední část je se standardním Cayennem shodná, ovšem nikoli po B sloupek, ale jen po A sloupek. Už ten je totiž o pár stupňů více skloněný. „Celá střecha je pak o 20 milimetrů nižší. Zároveň jsou celá zadní náprava i zadní dveře s blatníky širší, konkrétně o rovněž znatelných 18 milimetrů,” prozrazuje mi produktový manažer Porsche Stefan Kottke.

Záď je potom podstatně skloněna. První spoiler je střešní a standardní u všech motorizací, stejně jako ten spodní, který se vysouvá. Tento prvek aerodynamiky mi na tváři okamžitě vykouzlí úžas. Fajn, nevím, jestli jde o výsměch, nebo skutečně o obdiv, ale když se před vámi vysune tento obří držák nákupního košíku, určitě ani vy nezůstanete bez poznámky. Je vážně ohromný a vysouvá se jak nahoru, tak i dozadu, aby zvýšil svůj účinek. Aktivuje se nad 90 km/h, ale snad pro zábavu jej lze vysunout kdykoli tlačítkem na středové konzoli.

Zadní spoiler se otevírá nad 90 km/h automaticky.

Paket Lightweight Sport přidávám mimo jiné lemy blatníků, zde ve srovnání s variantou bez paketu.

Spolu s verzí Coupé přichází i paket Lightweight sport. Má tři varianty, matnou, lesklou a karbonovou, vždy přichází s doplňky v příslušné povrchové úpravě pro exteriér. Uvnitř se pak k paketu vážou sedadla s nádherným retro čalouněním. Interiér může být čtyřmístný i pětimístný.

O praktičnost dramaticky nepřichází



Zavazadelník se kvůli kratšímu zadnímu nárazníku zmenšil ze 770 na stále skvělých 625 litrů objemu. Velkou otázku jsem se svými 190 centimetry měl na posez na zadních sedadlech. Ovšem střecha se dramaticky snižuje až za úrovní hlavy zadních cestujících, navíc zadní sedadla jsou ukotvena o podstatných 30 milimetrů níž. A tak o místo pro zadní pasažéry nemusíte mít velké obavy, já se vešel sice bez rezervy, ale ani na to u konkurence nejsem zvyklý.

Interiér může být čtyřmístný...

...i pětimístný.

Na začátku bude novinka k dispozici v základním provedení s třílitrovým zážehovým šestiválcem a také ve verzi Turbo s osmiválcem. Dále má však kopírovat motorovou nabídku standardního Cayenne, jak mi naznačil Kottke. Uvedení modelu na trh se plánuje ještě v letošním roce, bližší informace od automobilky budou teprve následovat.