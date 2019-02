mb, Novinky

Ve snaze snížit počet mrtvých a zraněných na evropských silnicích se výbor pro vnitřní trh evropského parlamentu usnesl na seznamu několika nových prvků výbavy osobních a lehkých užitkových automobilů, které mají napomoci k lepší silniční bezpečnosti. Řadu z nich už nyní auta mít mohou.

Jako třeba systém automatického nouzového brzdění před překážkou. Již dnes si takový prvek výbavy můžete objednat i do Škody Fabia. Podobně je dnes již běžné upozornění na překročení rychlostního limitu, které také má být povinné.

Řada automobilů již dnes na displeji ukáže, jaký je v místě rychlostní limit.

FOTO: Profimedia.cz

Rozdíl je v tom, že návrh počítá s upozorněním pomocí haptické odezvy plynového pedálu, které zatím tak rozšířené není. Ve schváleném návrhu se nicméně nepíše o tom, že by tento asistent měl automaticky omezit rychlost vozu podle rozpoznané značky či dat z GPS.

Dalšími schválenými prvky podle webu europarl.europa.eu jsou:

sledování únavy řidiče

aktivní hlídač jízdních pruhů

couvací kamera

příprava k instalaci systému pro znemožnění nastartování podnapilému řidiči

signalizace nouzového brzdění

zařízení k záznamu údajů při dopravní nehodě, tedy tzv. černá skříňka

Skutečné novinky jsou jen dvě



Aktivní hlídání jízdních pruhů, které zatažením za volant zabrání vyjetí z pruhu, nemáte-li zapnutou směrovku, a sledování únavy řidiče jsou také systémy dnes již běžné, stejně jako signalizace nouzového brzdění např. rozblikáním brzdových světel. Skutečné novinky jsou tedy dvě – příprava k instalaci alkoholtesteru a „černá skříňka“.

Podle webu europarl.europa.eu má být to první standardizovanou platformou, která umožní instalaci systémů pro kontrolu, zda je řidič pod vlivem alkoholu. Pokud by v dechu řidiče byl zjištěn alkohol nad limit povolený v daném státě, auto by odmítlo nastartovat.

Zatím není jasné, zda bude pro výrobce vozů povinná rovněž samotná instalace alkoholtesteru nebo právě jen skutečnost, že díky integrované platformě bude nově homologovaný vůz na tento přístroj připraven. Případně na přístroje různého typu, které bude moci vyžadovat například každý členský stát jinak.

Černá skříňka nemá řidiče špehovat



„Černá skříňka“, tedy záznamové zařízení pro údaje o nehodě, má fungovat v režimu uzavřené smyčky – tedy že nahraná data budou v pravidelných intervalech přepisována. Také z nich nemá být možné identifikovat konkrétního řidiče.

Přestože byly tyto nové prvky výbavy schváleny výborem, ještě není nic jednoznačné. V první půlce března budou předmětem debaty celého parlamentu. Pokud bude návrh schválen, začne nařízení platit tři roky po publikování finálního znění pro nově homologovaná auta a pět let pro všechna prodaná nová auta.

Musí také zaznít otázka, jestli povinná instalace všech těchto hlídačů nezdraží nová auta. Podle starší tiskové zprávy Evropské komise bude dopad na cenu „malý nebo žádný“.