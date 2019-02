laz, Právo

Fanoušky Citroënu jistě název Ami, neboli přítel, pohladí na duši. Futuristický tříprostorový vůz vyráběný od roku 1961 až do léta páně 1978 se zapsal svou „divností” do historie progresivní francouzské značky tučným písmem. Nyní je tu koncept Ami One. A za normální byste jej také neoznačili.

Ami je pro Citroën ikonou šedesátých a sedmdesátých let.

Novodobý „kamarád” je miniaturním elektromobilem. Váží 450 kilogramů, na délku má 2,5 metru a maximální rychlost činí 45 kilometrů za hodinu. Právě hmotnost jej v Česku diskvalifikuje ze skupiny vozů dostupných od 15 let, stejně jako ze skupiny čtyřkolek od sedmnácti. V některých zemích však půjde řídit bez řidičského oprávnění na auta.

Zajímavě tvarované jsou světlomety.

Novinka je určena přímo pro sdílení. To má být v dalších letech čím dál důležitější. „Mladí sympatizují s používáním, nikoli vlastněním,” vysvětluje Xavier Peugeot, šéf produktu a vývoje Citroënu s tím, Ami One proto byl vyvíjen s důrazem na jednoduchost.

Právě jednoduchost z vozu přímo čiší. Je to vlastně taková pojízdná budka pro lidi. Vždyť i Peugeot, myšleno citovaný šéf produktu, říká, že podle něj nejde o auto, ale o objekt. Ke snížení nákladů se tvůrci snažili využít stejných panelů karoserie kolem dokola. Například dveře jsou úplně totožné, takže se otevírají u řidiče dozadu a u spolujezdce dopředu. Zatím není jisté, jestli se z konceptu stane i sériový model.

Na délku měří jen 2,5 metru.

Uvnitř najdete veselý dvoumístný interiér.