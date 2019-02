fra, Novinky

Žádná auta s názvem Xpeng zatím po silnicích nejezdí. Ale to je jen otázkou času. Do podniku totiž nalil miliardy čínský internetový gigant Alibaba a jeho vliv stále roste. Automobilka se tak může pochlubit nejdynamičtěji rostoucím počtem zaměstnanců.

V roce 2018 zaměstnával Xiaopeng Motors kolem 3000 zaměstnanců. Z toho 2100 bylo zcela nových. 70 % z nich pracovalo ve výzkumu a vývoji. Samozřejmě že ne všichni jsou vývojáři technologií a konstruktéři. Je zde i spousta odborníků na zavádění výroby, dodávky a logistiku.

Rok 2019 ale přinese do firmy dalších 5000 zaměstnanců, přičemž 2300 jich bude skutečně kmenových. To oznámil ve svém celopodnikovém emailu předseda a zakladatel firmy He Xiaopeng. Rozvedl myšlenku o tom, že výzkum a vývoj jsou tím, co dělá jeho značku jedinečnou, takže polovina všech zaměstnanců v roce 2019 bude pracovat právě v R&D centru.

Xpeng G3

Zdroj: Xiaopeng Motors

Zbylí zaměstnanci ale třeba budou vytvářet nové marketingové centrum, servisní střediska a také se budou podílet na stavbě supernabíječek ve třiceti městech po celé Číně.

Xpeng je chytré auto

Automobily Xpeng budou superchytrá auta. Vlastně budou o kousek chytřejší než chytré mobily. Z nich totiž půjde udělat většinu věcí – od zamykání a odemykání, startování, diagnostiku vozu, dokázat samostatně zaparkovat apod.

Navíc pohonná jednotka (zatím nespecifikovaná) bude zásobována z akumulátorů, které se budou dobíjet ze supernabíječek. Ty s vysokým příkonem dokážou nabít akumulátory na 80 % za pouhých 30 minut. Ovšem zatím firma neoznámila, jak velká ta kapacita akumulátorů je.