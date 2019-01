laz, Právo

Pokud se jakákoli automobilka ohlédne do časů minulých, může si vybrat jakoukoli hodnotu, podle které seřadí svá nej. Porsche se tentokrát rozhodlo seřadit pět svých nejhlučnějších vozů. Právě Porsche je co do zvuku mezi sportovními vozy velmi specifické. Tradiční 911 totiž stále používá motor s ležatými písty, který je svým projevem nezaměnitelně mechanický.

Právě stará 911 figuruje na pátém místě. Jde o rally verzi pro závody Safari. Díky výfuku nezatíženému hlukovými normami vykouzlí 122,9 decibelů, což je něco jako když pustíte motorovou pilu na plný výkon.

Dalším kusem je znovu 911, tentokrát generace 996 ve verzi RSR. Úspěšné závodní auto umí 123,4 decibelů. Muziku na třetím místě tvrdí model 928 Trigema. Speciál, který není příliš známý a nedávno byl v jediném exempláři přímo u Porsche zrestaurován, řve v 126,4 decibelech.

Druhé místo obsadilo Porsche 804. Speciál Formule 1 z roku 1964 ze svého osmiválce s na dnešní poměry skromným výkonem 180 koňských sil vydoluje 137,8 decibelů. Vítězem je však Carrera RSR Turbo. Legenda v závodních barvách týmu Martini ze svého ústrojí vyloudí až 138,1 decibelů. Tak opatrně s těmi sluchátky, až si přiložené video pustíte!