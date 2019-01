mb, Novinky

Tohle video je vlastně dost nudné. Než si uvědomíte, že se díváte na to, jak McLaren P1 dosáhne rychlosti 214,147 mph (344,636 km/h), jako by to vůbec nic nebylo.

McLaren P1 možná není nejnovější, vyráběl se v letech 2013–2015 a vzniklo 375 kusů, a i automobilka McLaren už má novou vlajkovou loď v podobě modelu Senna, ale svými výkony za dnešními hypersporty rozhodně nezaostává.

Video, pořízené na polygonu Johnnyho Böhmera na Floridě a zveřejněné v předminulém týdnu, ukazuje, že zrychlit přes 340 km/h není pro tohle auto žádný problém. Samozřejmě, absence čehokoliv v blízkosti jízdní dráhy značně zkresluje rychlost jízdy, ale i tak – podívejte se na tachometr v dolní části obrazu, jak snadno se dostane ze 100 mph (160,9 km/h) na 200 mph (321,8 km/h).

Jen pro úplnost – McLaren P1 je poháněn hybridním ústrojím, v jehož středu je 3,8l přeplňovaný osmiválec a jež jako celek dává kombinovaný výkon 916 koní. Spolu s pohotovostní hmotností 1547 kg to dává 591,7 koně na tunu, a dechberoucí rychlost je tedy tak trochu očekávaná.