Automobilky se dnes předhánějí, kdo nabídne víc asistenčních a bezpečnostních systémů - jednak proto, že tyto systémy dokážou skutečně pomoci bezpečnosti jízdy, ale zčásti také proto, že pokud je na palubě nemáte, nemůžete v nárazovém testu EuroNCAP pomýšlet na nejvyšší, pětihvězdičkové hodnocení.

Aby ale nějaké auto nezískalo ani jednu hvězdičku, jak se to v nejnovější sadě testů „podařilo” Fiatu Panda, na to absence elektroniky nestačí. V ochraně dospělých cestujících si vysloužila jen 45% skóre, u dětí to bylo dokonce jen 16 %.

Panda je podle testů mizerná fyzicky i v elektronice

„Současné vozy zvládají v drtivé většině případů klasické nárazové zkoušky bez větších problémů. Panda je ale nezvládla. Při čelním nárazu nemá cestující na zadním sedadle Pandy dobře chráněný hrudník, při nárazu zezadu by utrpěla jeho krční páteř,” přibližuje špatné výsledky Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest, jehož stejnojmenná mateřská organizace je součástí iniciativy EuroNCAP.

„Naprosto skandální jsou pak výsledky ochrany dětí. V předním i bočním nárazu byly rozdány nejhorší možné známky za ochranu hlavy menších i větších dětí. V obou případech bylo riziko vážného zranění hlavy a krku vyhodnoceno jako vysoké,“ dodává.

Není to poprvé, co Fiat odchází zkouškou poražen - vloni neuspěl model Punto. Je však nutno upozornit, že oba tyto testované vozy jsou konstrukčně velmi staré - současná Panda je na trhu od roku 2011 a Punto dokonce od roku 2005.

Nový Jeep Wrangler získal jen jednu hvězdu v evropském nárazovém testu.

Podobně mizerně, ale přesto o něco lépe, dopadl Jeep Wrangler gen. JL, tedy té nejnovější. Získal jednu hvězdičku; tratil body převážně na nedostatku prvků aktivní bezpečnosti, mizerné ochraně hrudníku zadních pasažérů a zejména nevalné ochraně chodců. A instalace univerzálních autosedaček v něm byla obtížná.

Panda se ale může vymlouvat na své stáří; současná generace Wrangleru přišla na svět vloni. „Je opravdovým zklamáním, že nové auto (...) nedisponuje autonomním brzděním a asistencí pro jízdu v pruhu,“ shrnul absenci bezpečnostních systémů, a tedy i konečné jediné získané hvězdy, Michiel van Ratingen, generální tajemník EuroNCAP.

Pětihvězdičkových aut je většina

Z druhého konce spektra bychom vyjmenovávali auta dlouho, zmiňme tedy nejlepší Mercedes třídy A, který v ochraně dospělých na palubě získal 96 %, u dětí to bylo 91 % a u nepozorných chodců 92 %. V závěsu je Lexus ES s čísly 91, 87 a 90 procent a třetí je Audi Q3 s výsledky 95, 86 a 76 procent.

Až do patnáctého místa z dvaadvaceti letos testovaných aut je hodnocení pětihvězdičkové. Následují čtyři čtyřhvězdičkové osobní dodávky - Ford Tourneo, Opel Combo, Citroën Berlingo a Peugeot Rifter - a tříhvězdičkové Suzuki Jimny. Jednadvacátý je již zmíněný Wrangler a poslední, dvaadvacátá, Panda.