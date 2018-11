fra, Novinky

O tom, že Kia Soul se zřekne svého spalovacího motoru a přesedlá pouze na elektřinu, jsme už psali. [celá zpráva] Byla to pravda, ale jedna informace chyběla. Co bude s dojezdem? Ten současný při 30 kWh kapacity akumulátorů byl asi 250 km. Není to málo, ale také to není nic extrémního.

O nové generaci se dosud jen mluvilo a firma vydala dvě fotografie s detaily karoserie. Zatím ale auto představeno nebylo. Čekáme na víc, ale nějaké informace se přece jen objevily. Tak například ta, že nová Kia Soul dostane nové akumulátory, a to s kapacitou 39 a 64 kWh. Oba sety se už dnes používají, a to v modelech Kia Niro a Kia Kona. Tak by se měl dojezd zvýšit na 300 a 500 km, což už je pořádná porce kilometrů.

Dnešní Kia Soul

FOTO: LL, Novinky

Automobil, který bude mít zanedlouho premiéru na autosalonu v Los Angeles, by pak měl navíc přivézt opravdu bohatou výbavu v interiéru v rámci infotainmentu. Ostatně elektrickému vozu bude jistě hodně slušet nějaká moderní přístrojovka.

Bude zajímavé také počkat, s jakou vyrukuje Kia v rámci konektoru. Pravděpodobně jich bude mít k dispozici několik. Pro USA CHAdeMO a pro Evropu nově CCS.