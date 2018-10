mb, Novinky

Alfa Romeo má v modelu Giulia QV prvního skutečného konkurenta pro ikonu jménem BMW M3. O něco podobného se však tato italská značka pokoušela už na pokraji 90. let, kdy celý svět žil M3 generace E30.

V roce 1993 tedy stvořila model 155 GTA Stradale, který měl být civilní verzí závoďáku Tipo 155, vozu velmi úspěšného v několika pohárech okruhových závodů silničních vozů po celé Evropě, včetně nejslavnějšího německého DTM.

Pokud vám to křídlo přijde příliš velké, vězte, že Mercedes 190E 2.5-16 měl ještě větší.

Na tento projekt povolala špičku svého oboru – Sergia Limoneho, konstruktéra ikony rallye Lancie 037. Ten vzal Alfu 155 Q4, která sdílela motor, podvozek i systém pohonu všech kol s Lancií Delta Integrale – opět vůz, který vstoupil do historie v automobilových soutěžích.

Alfa 155 GTA Stradale dostala nové, pseudozávodní nárazníky, velké křídlo na víko kufru a výrazně širší boky, nikoliv nepodobné právě deltě Integrale. Dovnitř se nastěhoval závodní volant s označením středu na věnci a kožené sedačky s lepším bočním vedením.

Boční vedení sedaček nevypadá jako něco speciálního.

Recept na úspěch zajištěn? Možná kdyby se vůz někdy dostal do prodeje. Šéfové koncernu Fiat, pod který značky Alfa Romeo i Lancia tehdy patřily, vůz nepustili dál ze dvou důvodů.

První byl v domnělé nutnosti šestiválcového motoru, který do auta fyzicky nebylo možné zastavět – pod kapotu se spolu s převodovkou a čtyřkolkou prostě nevešel. Druhý – a asi podstatnější – byl, že pro výrobu vozu by se musela postavit úplně nová výrobní linka, což by bylo neuvěřitelně drahé.

Šéfové tady chtěli šestiválec, což nebylo technicky možné. Jestli byl takový motor potřeba, je ale otázka, konkurenti měli také čtyřválce.

155 GTA Stradale tak vznikla jen v jediném kuse, prototypu, který si můžete prohlédnout na fotkách. Ukázal se na boloňském autosalonu a v roce 1994 byl použit jako vozidlo lékaře při italské Velké ceně formule 1 na okruhu Monza.

Pak byl prodán do Německa, kde byl i prvně registrován, a v roce 1999 se vrátil do Itálie, kde byl postupně součástí dvou sbírek. Nyní změní majitele znova – na konci října bude k mání v aukci Padua, pořádané domem Bonhams. Že nebude levný, asi nemusíme zdůrazňovat – odhad výsledné ceny míří v přepočtu mezi 4,6 a 5,7 miliónu korun.