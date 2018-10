mb, Novinky

Tu kontrolku známe všichni - oranžový symbol čerpacího stojanu, který hlásí, že je na čase natankovat. Rozdíl je v tom, jak k ní přistupujeme. Někdo hned po rozsvícení míří k nejbližší pumpě, jiný jezdí pořád s téměř prázdnou nádrží.

Ten druhý má o něco lehčí auto, takže by mohl mít o pár mililitrů nižší spotřebu paliva. Jenže v případě, že by mu palivo došlo, riskuje poškození palivového čerpadla. To je totiž ponořeno v benzínu či naftě a jeho elektromotor je chlazen palivem, které kolem něj při čerpání protéká.

Pokud by delší dobu čerpadlo nasávalo víc vzduchu než paliva, mohlo by dojít k přehřátí elektromotoru a k poškození buď jeho samotného, anebo jednotky čerpadla. Nakolik se vyplatí riskovat nutnost výměny za jednotky či desítky tisíc korun, protože pumpa o 20 km dál má o 30 haléřů levnější palivo, uvažte sami.

Další riziko spočívá v nečistotách, které mohou být usazeny na dně nádrže. Dokud se pumpa nesnaží nasát poslední zbytky paliva, zůstávají většinou na dně, ale když máte paliva příliš málo, rozvíří se, a pokud je čerpadlo nasaje, mohou ucpat palivový filtr.

Co dělat, když už palivo dojde?

Ve většině moderních aut stačí prostě dolít benzín či naftu - vhodné je vzít aspoň 10 litrů, aby se zaplavil spodek palivového čerpadla - a několikrát otočením klíčku zapnout zapalování. Čerpadlo natlakuje systém, a motor tak má pro start dostatek paliva.

Stačí tankovat včas a palivové čerpadlo přežije zbytek auta. Zejména u dieselů je to důležité. (Ilustrační foto)

FOTO: Marek Bednář, Novinky

I zde však existuje riziko, a to zejména u vznětových motorů s vysokotlakými čerpadly. Ta jsou naftou i mazána a při pokusu o start motoru se samozřejmě točí. A když se točí „nasucho”, může dojít k jeho zadření.

V tomto případě je rozdíl, jestli je palivový systém vybaven podávacím čerpadlem mechanickým v motorovém prostoru, anebo elektrickým v nádrži. V druhém případě je postup stejný jako výše - několikrát klíčkem zapnout zapalování, a tak aktivovat podávací čerpadlo.

Je-li však podávací čerpadlo mechanické, otáčí jím motor, nikoliv elektřina. V takovém případě je nutné gumovým čerpacím balonkem pod kapotou naftu manuálně nasát do podávacího čerpadla. A pak je možné rovnou startovat.

Jak se tomu všemu vyhnout, je zcela jednoduché - nevyjíždějte nádrž do sucha. Tyto problémy nenastanou, když pár kilometrů pojedete se svítící rezervou; dokud auto nezačne škubat, paliva je v nádrži dost. Ale když už škubat začne, je pozdě.