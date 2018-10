fra, Novinky

Smart Forease může tak trochu připomenout starší modely Crossblade a Forspeed z let 2001 a 2011. I ty neměly střechu a také kus čelního okna (Crossblade dokonce neměl žádné, stejně jako dveře).

Koncept má navíc velké oblouky za sedadly, zapuštěné kliky nebo grafiku všech světel ve stylu 3D. Interiér vypadá celkem realisticky, tedy pokud nahradíte uříznutý volant klasickým.

Interiér je až na volant vcelku normální.

I čelní sklo je poloviční.

Tohle autíčko tak nějak pokračuje v tradici a navíc přidává i sériovou techniku elektrické verze Smart EQ fortwo. Je to samozřejmé. Vždyť už dnes Smart nenabízí v Norsku, USA a Kanadě jinou verzi než elektrickou, postupně se budou přidávat další země světa. V roce 2020 už nebude v Evropě jediný nový Smart se spalovacím motorem. Pak se stáhnou i z ostatních států na světě.

Tento malý koncept se tak klidně může stát jakousi studií toho, jak by mohl vypadat malý vůz do města pro radost. I když je pravda, že střecha by byla zapotřebí i ve městě. Světla se prý promítnou do sériové podoby.

Smart Forease