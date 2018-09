fra, Novinky

Patnáctistovka není špatný motor, ale přece jen je to velmi chudá nabídka. Honda stále laboruje, jestli nabídne naftovou verzi, a zatím se nevyjádřila. Uvidíme později.

Jenže to, co víme přesně, je informace o novém hybridním agregátu, který spojuje elektromotor a dvoulitrový čtyřválcový zážehový motor. Ano, po značném zmenšování přichází do hybridu překvapivě dvoulitr. Celkový výkon je 184 koní a točivý moment 315 N.m.

Z dalších technických údajů nevíme prakticky nic, kromě toho, že soustava pojede vlastně ve třech režimech, které mezi sebou bude samočinně přepínat. Jde tradičně o čistě elektrický režim pro nízké rychlosti, hybridní režim pro smíšený provoz, kdy motor bude fungovat jako generátor proudu pro elektromotor, vysoké rychlosti zase obstará režim Energy Drive se spalovacím motorem připojeným rovnou přes bezstupňovou převodovku ke kolům.

Hybrid se začne prodávat na začátku příštího roku, zatím nejsou známy jeho technické podrobnosti ani případná cena.