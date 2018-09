fra, Novinky

Tak snad už všechny automobilky vyrábějící špičkové supersporty potvrdily, že jejich auta dostanou menší motory s hybridní technikou. Už jsme se to dozvěděli od Lamborghini, Ferrari, Koenigsegg už má takový hybrid dávno a Bugatti to oznámilo teď. Šéf značky Stephan Winkelmann potvrdil, že W16 8,0 l se čtyřmi turbodmychadly je poslední svého druhu.

Tenhle absolutní vrchol nesrazí na kolena spotřeba, prakticky už nesmyslný výkon, technická náročnost výroby…Ukončí ho emisní normy. I když zákazníci značky jsou za takový kousek ochotni zaplatit klidně emisní povolenky v hodnotě samotného vozu, stejně se koncern Volkswagen rozhodl, že Bugatti přejde k hybridizaci. Ostatně ono to bylo celkem pochopitelné, protože strop výkonu s použitím elektrických motorů roste ještě výš. I když…

Bugatti Chiron

Tohle není všechno

Stephan Winkelmann ale prozradil, že agregát, který půjde s chinonem do výslužby, ještě nedosáhl na vrchol svých možností. Podle něj je tu ještě prostor pro nárůst ze současných 1500 na 1750 koní. A k tomu dojde. Konkurence nespí, a naopak nasazuje elektrifikované motory s extrémními výkony, které by mohly ukrást značce trůn pro nejsilnější a nejrychlejší sériově vyráběné auto. Takže i když budoucnost (asi někde kolem roku 2025) bude elektrifikovaná, tak do té doby tu bude ještě pořádně horko od výfuků.