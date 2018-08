fra, Novinky

Ragnarok je v severské mytologii něco jako apokalypsa. Je to poslední souboj a zánik bohů, konec světa. Koenigsegg ale věří, že právě tohle jméno vystihne vůz, který nabídne. Podle všeho by to měl být opravdu auto, které bude mnohým připadat jak boží nadělení. Vždyť podle informací by mělo mít 1074 kW (1440 koní), které zase nabere ve speciálním hybridním motoru. Hmotnost vozu by se však měla pohybovat někde kolem 1200 kg!

Koenigsegg Agera Final Edition

Sám Christian von Koenigsegg už dříve řekl, že pod kapotou bude ještě vylepšený motor z Agery RS, který nabízí 1014 kW (1360 koní). Takže výše uvedené hodnoty by klidně mohly být pravdivé.

Kdy se dozvíme podrobnosti? Pravděpodobně až v březnu příštího roku. To má mít Koenigsegg Ragnarok premiéru na autosalonu v Ženevě, ale asi zatím jako koncept, protože právě tady má mít teprve premiéru Agera RS.