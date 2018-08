mb, Novinky

Ani pokud patříte k fanouškům superhrdiny Ironmana komiksového studia Marvel, rozhodně nezkoušejte to, co předvedl muž v čínském Urumči minulou neděli. Postavil si „oblek”, na který připevnil kolečka, a pustil se na něm do provozu.

Bezpečnostní kamery ho zachytily, jak jede vleže mezi auty. Bez vlajky, bez světel; pro náklaďák, ale i pro leckteré větší SUV byl muž sotva viditelný. Aspoň že pro svůj oblek zvolil červenou barvu.

Jeho jízda trvala zhruba pět minut, než ho dostihla a zatkla policie. Podle webu CCTV+, který video zveřejnil, šlo o porušení pravidel silničního provozu a rušení veřejného pořádku.

Muž později vypověděl, že mu byl inspirací film Čínský zvěrokruh z roku 2012, který režíroval a také v něm hrál Jackie Chan. Oblek muže je poháněn elektřinou a kromě zatáčení se dá také měnit rychlost jízdy. Je možné ho ovládat i na dálku.