maž, Novinky

Nový Ford Focus zvládá příčné i podélné parkování automaticky - za řidiče tak nejenom točí volantem, ale samostatně si přidává plyn a brzdí. Funguje to pochopitelně jenom s automatickou převodovkou, ale i tak má Ford v neprémiovém segmentu prvenství.

Obvyklé parkovací asistenty, dodávané například do automobilů koncernu Volkswagen, sice umí to samé, ovšem s jedním rozdílem - během parkovacího manévru musíte obsluhovat plynový i brzdový pedál. Takové systémy mají prakticky všechny automobilky, BMW a Mercedes pak nabízejí i dálkové parkování, kdy auto ovládáte v úzkých prostorech pomocí klíče. [celá zpráva]

Jenom držíte tlačítko



Vyzkoušeli jsme to. Pomalu jedete kolem potenciálně vhodných parkovacích míst, vyhodíte blinkr na té straně, kde chcete parkovat a laserové senzory automaticky hledají vhodnou mezeru. Ta překonává auto na každé straně o 50 centimetrů, při našem experimentu ale na každé straně byla podle nás zhruba poloviční vzdálenost.

Pak už jenom zastavíte ve chvíli, kdy vám to auto sdělí na displeji, zařadíte neutrál a celou dobu držíte tlačítko pro parkování. Jakmile jej pustíte, auto zastaví. Zprvu je to trochu nezvyklé, protože mezera na zaparkování opravdu není kdovíjak velká, ale zkoušíme to celkem třikrát a pokaždé se to povede bez problémů.

Pak už jen zvukový signál a nápis na displeji oznámí, že byl parkovací manévr dokončen. Ještě zaparkované auto obhlížíme zvenku, ale umístění i vzdálenost mezi oběma vozidly je ideální, stejně jako vzdálenost od pomyslného obrubníku. Resumé? Pro někoho, kdo neumí parkovat, je to zejména v centrech měst vysvobození.