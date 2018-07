mb, Novinky

Účast v milionářském „závodě” Forza Rally, který probíhal o uplynulém víkendu na Floridě, se prodražila řidiči Lamborghini Huracán. Pro objektivy fotoaparátů, mobilů a videokamer vyskočil na příď svého auta - a přitom prošlápl čelní sklo.

Posted by Yana Bereza on Saturday, 14 July 2018

Všimněte si, že po prasknutí skla na autě zůstává stát a z poškození si nic moc nedělá. Vypadá to, že je pro něj důležitější být na fotkách na sociálních sítích, jak stojí na svém autě, než riziko, že by mohl sklo poničit ještě víc.

Stejného člověka jsme na Instagramu viděli stát na Audi R8, také na čelním skle. To ale vydrželo, což pro mnohé otevřelo otázku, zda nemohlo být sklo huracánu nějak poškozené už před pózováním.

Autoservisy, které jsme s touto otázkou kontaktovali, ovšem odpověděly, že sklo mohlo být zcela v pořádku. „Nedovedu si představit, že by čelní sklo neprasklo, když na něj někdo šlápne,” zněla dokonce odpověď jednoho z nich. To znamená jediné - nezkoušejte to, anebo se připravte na nutnost výměny skla.