Nehody v Goodwoodu: rozbitý unikát, samořídící mustang s problémy a pomačkané plechy

Ze stovek aut, které letos projely po trati závodu do vrchu na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, havarovala jen hrstka. Navíc to naštěstí odnesly jen plechy. Do balíku slámy se podíval mj. i jeden unikátní závoďák z 50. let.