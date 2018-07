fra, Novinky

Na problém upozornila divize z Austrálie, která zjistila problémy u více než padesáti zákazníků, kteří si pořídili jinak perfektní model Kia Stinger ve žluté barvě.

A tak se na problém podívali v centrále zblízka a zjistili, že všechny celosvětově prodané sedany, které byly nalakovány touto barvou, mohou mít stejné problémy. Jde o celou špatnou šarži, která má problém s olejem v samotném laku. Ten může za mnohem menší trvanlivost, než jakou má barva mít. Ve výsledku lak po nárazu i malého kamínku popraská a může se odlupovat.

Jak se k tomu postavila Kia? Musíme říct, že její chování by mohla závidět jakákoli další značka. Svolané automobily opraví a ponese doživotní záruku na kvalitu laku, včetně případných refundací pro jeho další údržbu. Jedno auto tak může vyjít značku až na 163 000 korun.

I v České republice se prodává Kia Stinger. Za rok 2017 si ji objednalo 13 zákazníků. Kolik z nich mělo žlutý lak, to zatím nevíme (informaci jsme si vyžádali od českého zastoupení značky, následně ji doplníme do článku). Minimálně jedno auto tu ale je. To, které jsme měli na test. [celá zpráva]