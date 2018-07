Den poté, co komunisté ve Sněmovně podpořili menšinovou vládu ANO a ČSSD, už začínají mluvit do personálního složení kabinetu, pro který v noci na čtvrtek hlasovali. Šéf KSČM Vojtěch Filip prohlásil, že bude tlačit na odchod ministra dopravy... Celý článek Ťok by měl skončit, ozvali se komunisté den poté, co ho instalovali do vlády»