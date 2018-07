fra, Novinky

Je receptem na úspěch nejnižší cena na trhu? Není. To poznala automobilka Tata s vozem Nano. Měl to být vůz, který zahltí Indii i přilehlé státy a v nejlevnější verzi nahradí většinu motocyklů, které tam jezdí. Jenže firma narazila.

Lidé nechtěli nejlevnější auto světa. Chtěli ho o něco dražší. Dokonce nakonec o dost dražší, protože nechtěli jezdit s autem, které nemělo ani rádio a okna nešla stahovat. A tak postupně vznikaly další verze – luxusnější a luxusnější.

Cena se tak od roku 2008, kdy byla 2000 dolarů, během následujících let zvýšila na 3125 dolarů (dle dnešního kurzu 44 000 resp. 71 500 Kč). Stále je to nejméně, ale hlavně proto, že se nikdo nesnaží vytvářet nejlevnější auta. Nemá to smysl. Tata to všem ukázala. Nyní se prodávají auta hlavně s USB, rádiem s bluetooth, posilovačem řízení…

Ale ani to nestačí. Lidem třeba vadí, že za ´malé´ peníze dostanou auto s velmi mizernou ochranou proti nárazu. Ano, dokonce i v Indii už se na to hledí.

Tata Nano EV - ani elektrická verze nemůže zachránit to, co k zachránění není.

A tak prodeje spadly na minimum. Na úplné minimum. Tak nízké, že se tomu nechce ani věřit. V červnu roku 2017 prý automobilka vyrobila 217 vozů Nano GenX (tedy poslední a luxusní verze), tento rok to byl jediný vůz!

Tata tak zjistila, že auto je i v Indii symbolem stavu. A pokud všichni ví, že je to nejlevnější vůz, pak se dívají s despektem jak na auto, tak i na vlastníka.

Bude tak Tata Nano pokračovat? Ne. Sama automobilka říká, že v takové podobě a s takovou myšlenkou nemůže vejít do roku 2020. Takže jedno je jasné. Auto končí a už se s ním v současné podobě nepočítá.