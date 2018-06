Marek Bednář, Novinky

Na srazy kabrioletů, veteránů, amerik či tuningové srazy je člověk tak nějak zvyklý. V Česku se však koná i sraz obecně nejlevnějších aut, která na trhu najdete, a je dokonce posvěcený samotnou automobilkou. Jmenuje se Dacia Piknik a letos se konal jeho čtvrtý ročník.

Pokud jste dorazili Dacií, lhostejno, zda veteránem, anebo zbrusu novým Dusterem, sobota 16. června v Šiklově mlýně nedaleko Bystřice nad Pernštejnem patřila právě vám. Přijeli jsme rodinnou žlutou solenzou z roku 2003.

Žlutá Dacia Solenza, na níž je patnáct let tvrdé dřiny dobře vidět, byla naší vstupenkou na Dacia Piknik 2018.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Solenza je dělník, ale taky to byla naše vstupenka, spojená s poukázkou na „dobrodružství“. Vydali jsme se na čtyřsetkilometrovou cestu autem, které mělo v roce 2003 výbavu srovnatelnou tak se Škodou Favorit. Autem vybaveným řízením bez posilovače a čtyřzónovou klimatizací, u které se teplota vzduchu mění tak, že točíte kličkou na dveřích.

Jasně, vedle žlutých trabantů, klestících si cestu místy, kam by se příčetný vydal tak s Land Roverem Defender, to je nuda. Ale když běžně jezdíte autem ještě o tři roky starším, které však má vyhřívané a elektricky nastavitelné sedačky, je tohle úplně jiný svět.

Na tuhle tabuli se všichni mohli podepsat. Úkol získat peníze na dobročinnost však plnil stánek s reklamními předměty.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Bude to nejhorší auto, které na sraz přijede, takže možná dostaneme nějakou cenu, říkal jsem si cestou tam. Pak mě zas napadlo, že solenzy tam budou v zástupech, takže nebudeme ničím výjimeční. Mýlil jsem se v obou případech. Solenzy dorazily dvě – naše žlutá a další modrá, která také nesla známky náročného života, byť ne v tak velké míře.

Spíš akce pro rodiny s dětmi než skutečný sraz aut

Očekával jsem něco na způsob srazů amerických aut, jichž se pravidelně účastním – přehlídku aut na louce či jiném plácku, kolem kterých budou chodit nadšení majitelé a zkoumat, co má kdo jinak a co je na tom autě zajímavého. Přijeli jsme však na místo a dacie stály na parkovišti, jako by tahle akce neměla být o nich.

Tohle je prostě parkoviště, byť plné dacií. Kdyby účastníci přijeli v porsche nebo škodovce, bylo by to úplně jedno.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

To proto, že ona o nich nebyla. Resp. přesněji, ne o těch daciích, kterými dorazili návštěvníci. Přijelo 1 757 aut a celkový počet účastníků byl 7 712; řada lidí tu byla auty jiné značky. Všichni, byť segregovaně, zaparkovali na kopci a vydali se pěšky několik stovek metrů – areál mlýna je vpravdě rozlehlý – z kopce do míst, kde probíhal program.

Program plný her pro děti i dospělé, zpívánek pro malé a koncertů pro větší účastníky. A kdo měl hlad, dostal „piknikový balíček“ – bagetu, jablko, sušenku a vodu. Ani ne v rámci vstupného, to bylo pro majitele dacií – „členů úžasné rodiny Dacia“, jak nejednou zaznělo z pódia – zdarma.

Jste zvědaví? Osahejte si, kterýkoliv model chcete.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Osahejte si Sandero, projeďte se s Dusterem v terénu

Pro značku Dacia to samozřejmě byla obrovská marketingová příležitost. Vystavila tedy celou svou aktuální nabídku a nechala lidi, aby si auta prohlédli, prolezli je do detailu. Pokud někoho nejvíce zajímal nový Duster, čekala na něj prezentace, co všechno je na něm nové.

A také příležitost se s ním projet mimo asfalt, na terénním polygonu. Krátká instruktáž – podle některých názorů až příliš krátká, neb došlo k drobnému poškození některých vozů – vysvětlila základy a cesta do bláta byla volná. Pochopitelně, předcházelo jí čekání v hustě popsaném pořadníku.

Duster v blátě byl jednou z aktivit, kterých jsme se mohli zúčastnit.

FOTO: Dacia

To mohli účastníci vyplnit v aréně her, jejichž středobodem nebyl skákací hrad, ale několik nových dacií. V disciplínách se soutěžilo na čas a mezi úkoly patřila výměna zadního kola, správné usazení rodinky plyšových medvědů do auta, naskládání co nejvíc krabic do kufru nebo nalezení ovládacích prvků auta se zavázanýma očima.

Medvědí rodina jede na výlet, jak jinak než v dacii. Posaďte je dovnitř a správně připoutejte; zde se to moc nepovedlo.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

A pokud byla chuť přispět na dobrou věc, stačilo zastavit se u stánku s reklamními předměty značky Dacia a něco si koupit. Výtěžek z prodeje – celkem téměř 67 tisíc korun – bude sponzorským darem liberecké zoologické zahradě na pomoc slonicím.

Veterán přijel jen jeden

Značka Dacia vyrábí auta od roku 1966, takže by jeden čekal, že na takovéhle akci potká řadu veteránů. Ze zmíněných 1 757 dorazivších dacií by však jen jedna jediná měla nárok na veteránskou registraci – model 1300 z roku 1972.

Dacia Piknik 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Pětičlenná rodina s ním přijela o den dříve a v autě prý i přespala. S rokem výroby 1972 také dostala cenu za nejstarší auto srazu a mě potěšila SPZ ještě s pomlčkou i za písmeny. Takovýto formát se přestal používat někdy v polovině 80. let a dnes to je rarita.

Nejnovější auto naopak majitel převzal ve středu minulého týdne, tedy tři dny před konáním srazu. Posledním oceněným byl vůz s nejvyšším kilometrovým proběhem, konkrétně 263 tisíc kilometrů.

Dacia Piknik 2018 byla akcí i pro děti.

FOTO: Dacia

Později odpoledne, když mraky milosrdně zakryly spalující slunce, se před pódiem začal srocovat opravdu početný dav. Nejdřív nenápadně si prozíraví fanoušci populární hudby zabírali místa v první řadě a zanedlouho se objevil důvod, pro který tak činili – vystoupení skupiny Chinaski.

Chinaski na Dacia Pikniku 2018

FOTO: Dacia

Jedno z největších lákadel odpoledne pro nás však znamenalo signál, že je čas se odebrat k domovu. Pár fotek, několik desítek metrů chůze do kopce, odemčení auta – naše solenza má centrální zamykání, jenže jen tlačítkem vedle rádia, ne klíčem či dokonce dálkově – a start směrem severozápadním.

S hukotem přesluhujících ložisek kol, který byl tak silný, že dal zcela zaniknout i zvuku motoru, jsem se vyrazil na zpáteční cestu. Dobrodružství s jednou z nejstarších dacií, které na piknik přijely, skončilo. Musím se přiznat, že jsem se těšil, až ji vrátím.