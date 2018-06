maž, Novinky

Naftové patnáctistovky prošly několika úpravami. Nově mají vstřikovací tlak 2000 barů, nový výměník voda-vzduch a celkový výkon zvýšený o 5 koní a 20, respektive 30 newtonmetrů. Výkon stoupnul na 95 (70 kW), respektive 115 (85 kW) koní a 230, respektive 290 newtonmetrů u silnější verze.

Jiné je rovněž zpřevodování šestistupňové manuální převodovky (jinou ani k vozu pořídit nelze). Tou nejzásadnější změnou je selektivní-katalytickou redukce, která účinně snižuje emise oxidů dusíku (NOx), prokazatelně karcinogenní látky ničící životní prostředí. S sebou to nese nádrž na močovinu (Ad Blue), zatím není zřejmé, kde je umístěna - zda u víčka nádrže (na to sázíme), což je to nejlepší řešení, nebo v zavazadlovém prostoru.

U obou verzí klesnul o více než jednu sekundu čas potřebný ke zrychlení na 100 km/h a u obou motorizací udává automobilka stejnou spotřebu paliva v kombinovaném režimu - 4,4 l. Obě motorizace se nabízejí výhradně s pohonem předních kol.

Nové motory zatím v českém ceníku Dacie nefigurují. Stávající naftové patnáctistovky přijdou na 338 900, respektive v případě výkonnější verze na 376 900 korun.