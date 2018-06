Nedávná zpráva amerického magazínu Car and Driver dávala nové naděje všem fanouškům ikonického Dodge Viper, že za pár let bude na světě nástupce, byť už bez desetiválce. [celá zpráva]

Sergio Marchionne ovšem při představení strategie koncernu FCA do konce roku 2022 tyto zvěsti uvedl na pravou míru: „Nemáme to v plánu.” Na Twitteru to uveřejnil Todd Lassa z magazínu Automobile.

New @Dodge Viper? Marchionne: "That's a great question. ... It's not in the plan, if that's what you're asking." Didn't make money, and wouldn't work with a "cute" Euro-style engine...@fcagroup #FCAFiveYearPlan @automobilemag