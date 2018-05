mb, Novinky

Americká továrna v detroitské Connor Avenue, kde se vyráběl Dodge Viper, s koncem prázdnin loňského roku ukončila svůj provoz. Jak fanoušci nejspíše vědí, Viper neskončil kvůli emisím nebo špatným prodejům, nýbrž kvůli hlavovým airbagům - auta v USA je od modelového roku 2018 musela mít a ve viperu na ně prostě nebylo místo.

Podle zprávy amerického webu Car and Driver máme i tak zanedlouho spatřit nástupce, čtvrtou generaci viperu, která už hlavové airbagy mít bude. A svému minulému já prý bude co nejvíc věrná - motor bude umístěn mezi přední nápravou a kabinou a mezi ním a koly bude manuální převodovka.

Ovšem motorem bude prý osmiválec. Chrysler podle Car and Driver vyvíjí nový hliníkový blok osmiválce jako náhradu za dosavadní litinový Hemi V8, ten by měl tvořit základ nového Dodge Viper.

Dodge Viper gen. VX

FOTO: Dodge

Na druhou stranu - viper by tak mohl dostat více výkonových variant, podobně jako tomu je u corvette. Car and Driver hovoří o základu s atmosférickým plněním, který by mohl nabídnout okolo 550 koní, a výkonnější verzi o více než 700 koních. Druhý motor by mohla být druhá generace V8 Hellcat.

Kdy se má nový model představit? Na autosalonu v americkém Detroitu v lednu 2019 to bude přesně třicet let od představení prototypu viperu, dané výročí se tak zdá být sázkou na jistotu. Start prodejů ale na sebe může nechat ještě rok dva čekat.

Původní desetiválec nepocházel z náklaďáku

Jistě jste slyšeli legendu, že Dodge Viper má motor z náklaďáku. To je pravda jen částečně a jen u prvního prototypu - měl pod kapotou osmiválec LA, vypůjčený z dodávky. Od začátku vývoje se však počítalo s desetiválcem.

První generace Dodge Viper, označená SB, byla vyráběna v letech 1992 až 1995.

FOTO: Dodge

Motor označený 8,0 V10 Viper vznikl z 5,9 V8 Magnum přidáním dvou válců. Byl vyvíjen pouze pro Dodge Viper, a to ve spolupráci s Lamborghini, které koncern Chrysler tehdy vlastnilo. Z objemu přesně 8000 ccm dával 408 koní a 630 Nm. Pozdější verze viperu měly V10 o objemu 8,3, resp. 8,4 litru, které byly dalšími vývojovými stupni tohoto motoru.

Později v 90. letech vyvinul Chrysler už sám, bez pomoci Italů, motor 8,0 V10 Magnum, také z 5,9 V8. Přes stejný původ, počet válců i objem 8000 ccm to byl jiný motor; jeho výkon byl 313 koní a 610 Nm. Montoval se do pick-upů Dodge Ram 2500 a 3500 v letech 1994–2003.