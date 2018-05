fra, Novinky

Hamburk už dávno hlásil, že hodlá tohle udělat. Postupně se chce stát zcela čistým zeleným městem, kde doprava bude pouze ekologická a z města by měly být zcela vytlačeny osobní automobily. Ale to je ještě hudba vzdálené budoucnosti.

Ta nejbližší ovšem říká, že všechny vozy s naftovým motorem, který nesplňuje nejpřísnější standardy Euro 6, nesmí do centra města. Tedy zatím jen na dvě ulice ve velmi malých částech, ale jde o ty nejvytíženější trasy skrz centrum. Jde o 1600 metrů Stresemannstrasse (omezení platí pro nákladní vozy) a 580 metrů Max-Brauer-Allee, kde tohle omezení platí pro všechna auta. Je to sice krátký úsek, ale pro auta to znamená totéž, jako by bylo zavřené celé centrum. Stačí se podívat na mapu města a pochopíte, že tohle zasáhne dopravu ve městě opravdu hodně. Město tak extrémně rychle reaguje na rozhodnutí německého soudu, který před týdnem vyřkl závěr, že města mohou regulovat dopravu ve městech takovýmto způsobem.

Hamburk, stejně jako další města (následovat by měl Stuttgart nebo Düsseldorf) si od tohoto opatření slibují zlepšení emisí v centru města, zvláště polétavého prachu a oxidů dusíku, které emitují nejvíc právě naftové motory. Moderní motory splňující Euro 6 tyto látky efektivně redukují, proto mohou těmito úseky stále projíždět.