Systém byl nastartován v roce 2017 a začalo to jen v několika městech, jako Las Vegas, Dallas nebo Portland. Postupně se rozšířil do dalších měst a nyní s připojením Kansas City a Phoenixu se minulý měsíc číslo zaokrouhlilo na deset a počet křižovatek, který je zapojen do systému už překročil hranici 2250.

A co to vlastně umí? Jde o to, že vozy Audi dokážou přijímat signál ze semaforů. Ví tak už dopředu, jaká barva na něm v dálce je a za jak dlouho tam vydrží. Podle toho může řidič upravit rychlost, takže k semaforu se dostane pěkně plynule a akorát, aby měl takzvanou „zelenou vlnu“.

Řešení výrazně snižuje spotřebu paliva a tedy i emise. Audi postupně chce proniknout do všech větších měst v USA a také zavést tuto technologii v Evropě.

Ostatní automobilky vyvíjejí vlastní systémy. Takže třeba Cadillac vyvinul vlastní systém komunikace z auta do auta, ale zatím ho instaloval pouze do jediného modelu CT6. 3M pak pracuje na komunikaci automobilů s centrálním systémem. Dokonce už na výpadovce z Detroitu má instalovaný zkušební systém. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Co automobilka, to jiný nápad.