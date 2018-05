maž, Novinky

Filtr pevných částic DPF (z anglického Diesel Particulate Filter) je důležitou součástí, která dovede zachycovat pevné částice - prach. Jde o velice malé částečky, legislativně stanovené minimum činí 23 nanometrů, některé firmy nabízejí ještě větší filtrační účinnost.

Jednou za čas dochází k samočinné regeneraci filtru, kdy při jízdě vyšší rychlostí dojde k vypálení sazí na popel. Popel ve filtru zůstává a postupně naplňuje jeho kapacitu.

Dnešní částicové filtry „vydrží” 100 - 150 tisíc kilometrů. Pokud ale jezdíte s dieselovým autem jenom po městě, jeho životnost to razantně zkracuje. Continental nyní zkouší novou technologii, která by filtr regenerovala výpary z nádrže.

Čerpadlo výpary čistí aktivním uhlím



Zní to bláznivě, ale pravděpodobně to bude fungovat. Součástí systému je čerpadlo, které výpary z nádrže (schované v rezervoáru) průběžně čistí pomocí filtru s aktivním uhlím. Proti klasické regeneraci DPF by se snížilo množství paliva; jaké by bylo porovnání z hlediska zůstatkového popelu a celkové efektivity, to Continental neuvádí.

„Použitím tohoto čerpadla lze snížit množství vstřikovaného paliva při zachování správného směšovacího poměru lambda, tedy podílu spalovaných pohonných hmot a vzduchu,“ uvedl Gerd Rösel, vedoucí vývoje v Oddělení motorových systémů Continentalu.

Účinnost protiemisních opatření, tedy složení výfukových plynů, je ovlivněna řadou vnějších faktorů - teplotou vzduchu, profilem trati, složením a kvalitou paliva nebo také způsobem, jakým řidič akceleruje.