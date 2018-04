Podle volebního modelu CVVM by se v dubnu stalo vítězem voleb hnutí ANO se ziskem 29 procent hlasů. Druhá ODS by měla 13,5, Piráti 12,5 a ČSSD 11,5 procenta. Komunistům by dala hlas desetina voličů, SPD 7,5 a lidovcům 6,5 procenta. Celý článek ODS se dostala před Piráty. Volby by vyhrálo ANO»