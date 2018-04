mb, Novinky

Když přišlo na svět Bugatti Veyron, mělo 1 001 koní. Bylo to první silniční auto s takovýmhle výkonem, jelo přes 400 km/h a všem spadla čelist. O čtrnáct let později můžete mít takový výkon v autě, kterým ráno vozíte děti do školy, a pořídíte ho za zlomek ceny ojetého Veyronu.

Řeč je o Jeepu Grand Cherokee SRT Trackhawk, který si vzal do parády texaský úpravce Hennessey. Trackhawk má pod kapotou standardně motor 6,2 V8 Hellcat, který v sériovém stavu nabízí 716 koní a 880 Nm.

Už to je pořádná porce; žádný z evropských konkurentů ve třídě SUV tolik koní nenabízí, včetně dvanáctiválcového Mercedesu-AMG G 65. Hennesseymu to ale přišlo málo. Sériový kompresor o objemu 2,4 litru, který dává 0,8 baru tlaku, nahradil podstatně větším, 4,5litrovým, o maximálním plnicím tlaku 1,1 baru.

Kit úprav, který byl na vůz instalován, se jmenuje HPE1000 - podle toho, kolik výkonu pak vůz má. Trackhawk tedy po jeho namontování nabízí 1 025 koní a 1 314 Nm točivého momentu. To jsou obrovská čísla a vůbec nevadí, že pohotovostní hmotnost Trackhawku je 2 433 kg.

Hennessey se pochlubil i vylepšeným časem potřebným ke zrychlení na „americkou stovku”, tedy 60 mph (97 km/h). V sériovém stavu vozu v této disciplíně naměřil 3,6 vteřiny, po úpravě hovoří o sotva uvěřitelných 2,6 s.

S tím drobným detailem, že tenhle čas je dosažitelný na připravené čtvrtmílové závodní dráze a se závodními pneumatikami na zadních kolech. To znamená, že na silničních gumách na běžné křižovatce se k 2,6 s nepodíváte.

Sada HPE1000 samozřejmě neobsahuje jen kompresor a nový řemen. Součástí jsou také nové svody, lepší vstřikovače paliva a vylepšení palivového čerpadla, úprava řídící jednotky, měření každého auta na motorové brzdě, vyzkoušení vozu úpravcem a roční záruka.

A kolik za tohle všechno je třeba zaplatit? Trackhawk na českém webu Jeepu nenajdete, takže vezměme zavděk americkou cenou 86 tisíc dolarů, tj. zhruba 1,8 miliónu korun. Dodáním auta tunerovi je totiž třeba začít.

Cena kitu HPE1000 není přesně známa, ale velmi podobná sada pro Charger a Challenger Hellcat stojí 55 tisíc dolarů, tj. 1,15 miliónu korun, navíc k ceně auta. Dohromady to dává v přepočtu necelé tři milióny korun.