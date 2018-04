fra, Novinky

Je to vlastně velmi vtipné. Někomu se líbilo Porsche 911, tak vzal lego a z kostek ho postavil zmenšené. A někomu se zase líbilo zmenšené Porsche 911 a tak vzal kostky, několikanásobně je zvětšil a postavil si model z obřího lega, ale v poměru 1:1 k originálu.

Až do devatenáctého dubna bude v Porsche Muzeu k vidění tenhle velký model, který se následně přesune do Stuttgartu na tenisové Grand Prix, aby tam bavil návštěvníky od 21. do 29. dubna.

Porsche 911 Turbo ve zmenšené a zase zvětšené velikosti

FOTO: Porsche

Tohle auto budou lidé obdivovat víc než originál

FOTO: Porsche

Porsche má s Lego Group dlouhodobě dobré vztahy, dánská firma už udělala snad všechny generace modelu 911 a třeba 911 GT3 RS ve speciální edici bylo z 2704 kusů a zahrnovalo originální sedadla či volant. Návod na sestavení pak měl 600 stran.

Škoda že Porsche nevydalo bližší informaci, jak auto postavili. Patrně vytvořili kostičky ze sklolaminátu a pak je dali dohromady. Mimochodem s prvním 911 Turbo, které vidíte na obrázku, jsme se před lety mohli svézt. [celá zpráva]