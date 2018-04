fra, Novinky

Jsou brzdy, které stojí opravdu hodně. Jsou to třeba karbon-keramické brzdy, které si můžete koupit do Audi. Například pro model RS6 stojí 240 700 Kč. Pak jsou brzdy, které stojí neskutečný balík peněz, ten už se raději ani nezveřejňuje. To jsou pravděpodobně nejdražší brzdy na světě pro osobní auto, které se ale teprve budou vyrábět. Jde o speciální brzdové třmeny z materiálu na bázi titanu, které se budou vyrábět pomocí 3D tisku pro Bugatti Chiron. Jejich hmotnost sražená pod tři kilogramy (ale jde o ty největší třmeny pro osobáky na světě) je úchvatná. Cena zatím nebyla zveřejněna, ale počítá se, že pod milión korun nepůjde. [celá zpráva]

Jenže to, co vám tady představíme, je ještě jiná liga. To je úplně jiný vesmír. Brembo totiž představilo nové brzdy pro Formuli 1, které ani s klasickými brzdami nejde srovnat. Vezměte si například tu hmotnost – jeden kilogram! To je něco neuvěřitelného.

Brembo přitom muselo dodržovat velmi přísné regule FIA, takže rozmáchnout se tak úplně nemohlo. Aby konstruktéři dokázali uchladit kotouče, které se při závodě ohřejí až na teploty překračující 1000 °C (víte, že 1200 °C je teplota lávy nebo že nad 1000 °C se taví měď, zlato nebo červená mosaz?), museli přijít nejen se superodolným karbon-keramickým materiálem, ale především co nejlépe disky odvětrat. V obvodu je tak od 900 do 1500 otvorů, které odvádí horký vzduch pryč. Vyvinuty jsou tři různé druhy brzdících kotoučů, které mají různé charakteristiky pro různé tratě.

Brzdy pro Formuli 1

FOTO: Brembo

Nové jsou i brzdové třmeny. Brembo dokázalo snížit hmotnost tím, že zmenšilo počet pístků ze šesti na čtyři, odlehčilo samotnou konstrukci a napojení. Na rozdíl od kotoučů, které se musí vyměnit po každém závodě, by třmeny měly vydržet až 10 000 km. Ale prý se mění častěji, ostatně brzdových destiček využije závodní tým asi 240 sad za jednu sezonu.

Zpátky na zem

Skončeme však se sněním. Tyhle brzdy asi nikdy neuvidíme naživo. Možná problesknou někdy při záběrech závodu F1 na televizních obrazovkách. Tak přistaneme zpátky na zem a podíváme se na to, co udělalo Brembo pro nás, obyčejné smrtelníky.

Brembo Flexira - brzdy nové generace i pro osobní vozy

FOTO: Brembo

Brembo Flexira

FOTO: Brembo

Jde o to, že vyvinulo novou hliníkovou slitinu, která se využívá na nový typ třmenů. Ty jsou i díky konstrukci asi o 8 % lehčí než tradiční třmeny. Brembo Flexira totiž používá kompletně nový software na konstrukci, který dokáže simulovat zatížení materiálu a účinně oddělovat ty kusy, které nejsou potřebné.

Kolik tedy Brembo dokázalo na hmotnosti ušetřit? Na těch největších verzích, které se používají na sporťáky, je to až 400 g na kolo. A to je opravdu hodně.