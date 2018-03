Pneumatiky si dnes představujeme jako černé věci, které obouváme na disky a dvakrát do roka musíme vyměnit zimní za letní. Se zlepšováním kvality ovzduší jsou spojeny zejména tak, že můžou přispět k nižší spotřebě paliva.

Koncept Oxygene, který na ženevském autosalonu představil gumárenský gigant Goodyear, je však jiný. Podle slov Carlose Cipollittiho, viceprezidenta Goodyearu pro produktový vývoj pro oblast Evropy, středního východu a Afriky, dokáže zbavovat ovzduší oxidu uhličitého.

Goodyear Oxygene

FOTO: Goodyear

Uvnitř je totiž živý mech, který při odvalování gumy do sebe sbírá vlhkost ze silnice a samozřejmě vzduch. Fotosyntézou pak přeměňuje oxid uhličitý na kyslík, který vypouští zpátky do okolí.

Ve městě, jako je Paříž, tedy se zhruba 2,5 milióny vozidel na silnicích, by teoreticky dokázalo Oxygene za rok absorbovat přes 4 000 tun oxidu uhličitého a zpět do okolí vypustit přes 3 000 tun kyslíku. Uvádí to tisková zpráva.

Goodyear Oxygene

FOTO: Goodyear

Běhoun ve tvaru mřížky je „děravý”, aby se dovnitř mohly vlhkost a právě vzduch dostat. Označení „pneumatika” tedy asi není dvakrát přesné, protože koncept Oxygene nespoléhá na tlak vzduchu, aby s ním auto mohlo jet, jako konvenční, v dnešní době používané pneumatiky. To také znamená, že je Oxygene imunní vůči propíchnutí.

Koncept Oxygene je vyroben pomocí 3D tisku z recyklovaných pneumatik. Takto vznikl jak běhoun, tak i nosná konstrukce pneumatiky. Průhledná bočnice je nutná kvůli přístupu světla; bez něj fotosyntéza neprobíhá. A po obvodu z vnější strany má novinka světelný pruh, který může fungovat jako blinkr či brzdové světlo.

Goodyear Oxygene

FOTO: Goodyear

Aby toho nebylo málo, pneumatika Oxygene umí komunikovat s okolím prostřednictvím LiFi, tedy komunikace prostřednictvím viditelného světla a rychlostí světla. To umožňuje pneumatice spojení v rámci „internetu věcí” s ostatními vozidly či s infrastrukturou.