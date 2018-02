Když se hovoří o autonomních vozech, většinou se myslí automobil, který je vybaven vlastním softwarem, kamerami, senzory, lidarem apod. Firma Huawei však v Barceloně demonstrovala, že tak sofistikovanou činnost, jako je řízení vozu, může zvládnout i chytrý telefon.

Video

HUAWEI Mate10 Pro

Zdroj: Novinky.cz

Přímo na španělském výstavišti se tak prohánělo Porsche Panamera diesel, za jeho volantem však nikdo neseděl – vše ovládal smartphone Mate 10 Pro. Na ukázce bylo zajímavé například to, že čínský podnik poslal přímo do cesty automobilu cyklistu.

Software byl prý naprogramován tak, aby nejen rozpoznal překážku, ale aby i určil, co to je, a aby na to adekvátním způsobem reagoval. Prý dokáže poznat zhruba 1000 různých objektů v dráze vozu.

A protože je řídící systém založen na umělé inteligenci, dokáže se stále učit nové objekty, podobně jako člověk. Umělá inteligence tedy vidí prvně psa a postupně se učí, co to znamená - že se může znenadání pohnout apod., vysvětluje Arne Herkelmann z firmy Huawei.

Všimněte si kamery ve střešním boxu této Panamery.

FOTO: Reuters

Huawei Mate 10 Pro je vybaven jistou formou umělé inteligence. Ta byla do telefonu původně přidána, aby sledovala zájmy uživatele a pomohla mu vytvářet lepší fotografie. Po pětitýdenním „učení” dokázala v jízdní dráze rozpoznat např. psa, kolo nebo míč a adekvátně reagovat - vyhnout se, nebo zastavit.

Tento projekt, který dostal název RoadReader, má za cíl předvést, jak můžou existující mobilní technologie ovládat autonomní vozidla.

Vůz je ovšem vybaven ještě dalším hardwarem kromě telefonu samotného, všimněte si např. kamery ve střešním boxu. To je údajně dodatečná bezpečnostní kamera; její přesný účel popsán nebyl.