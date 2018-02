V bulharské Sofii je firma Vilner, která upravuje auta. Většinou tak, že jim změní interiéry – obšití sedadel, přístrojovky, vykrouží na soustruhu některá tlačítka z oceli, odlije speciální spony apod. Jenže tentokrát do auta sáhla trochu víc. Pod ruku dostala totiž velmi zajímavé auto – Mitsubishi Lancer Ralliart, které si chtěl majitel přestavět na „Allroads Ronin“.

Mitsubishi Lancer Ralliart upravený od firmy Vilner

Začneme zvenčí. Přední i zadní část kryje černý vinylový polep. Vzadu má navíc i 3D název Ronin. Kola jsou sice sériová, ale dostala nový rudý nástřik. Je zřejmé, že auto má zvýšený podvozek, a to o 20 mm. Také nasadili hrubší pneumatiky, které opravdu dodávají vozu ten allroad charakter.

V přední části pak zaujmou dvě tykadla diodových světel nebo výdechy z motorového prostoru na kapotě. Opět sytě rudé. Zajímavá je pak střecha, která má na sobě japonský vzor draka.

Ve srovnání s interiérem…

Jenže to není nic ve srovnání s interiérem. Tohle vám vyrazí dech. Ten samý vzor je i na střešním potahu. Obložení přístrojové desky a dveří pak vytahuje na světlo pořádné pravé dřevo a také polepy, které vypadají jako speciální vrstvený materiál, ze kterého bývaly kovány japonské meče. Ve dveřích a na dalších místech pak je navíc vidět látka, která evokuje dojem kořenového dřeva a na sedadlech je pak velur ve tvaru skládaného samurajského brnění. A pak je tu samozřejmě hromada kůže, speciálních spon (třeba na řadicí páce) a pokračuje to k takovému detailu, jako je odlévaný knoflík startování.

Mitsubishi Lancer Ralliart upravený od firmy Vilner

Detail upraveného vozu

To, co není vidět, je instalace 35 kilogramů tlumící hmoty do karoserie, která snižuje hluk v kabině 2,5krát. Možná vám připadá, že to je příliš kilogramů navíc, ale uvědomte si, že pohonnou jednotkou tohoto vozu je dvoulitr s výkonem 241 koní. A ten už to utáhne.