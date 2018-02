Dyson je značka, kterou známe především pro její bezsáčkové vysavače. Jsou lehké, výkonné a efektní. Je na nich vidět, že James Dyson, majitel a zakladatel firmy, se snaží nabízet opravdu špičkové materiály a technologie. Takže je nasnadě, že totéž bude nabízet i v automobilech, které nyní připravuje.

Nečekejte, že by tohle byla nějaká kusová výroba aut dělaných jen tak na koleni. James Dyson na tuto novinku vyčlenil 2,7 miliardy dolarů (skoro padesát miliard korun) a 400 zaměstnanců. Ve Financial Times se objevily nové informace o připravovaných modelech. A to ty, že nepůjde o jedno auto, ale hned o tři. Ovšem ne stejné. Společné budou mít to, že první model bude vlastně útočník, který bude prorážet řady a získávat zkušenosti. Automobil vyjde ještě s Li-On akumulátory, které jsou dnes rozšířené, ale po technologické stránce už trochu zastaralé. Ty další vozy už by měly být vybaveny polovodičovými bateriemi.

Problémem s nimi je totiž skutečnost , že stále nejsou pořádně odzkoušeny a jejich vývoj a nasazení do výroby vázne. Automobilky zatím o téhle novince mlčí a jen Toyota oznámila časový plán pro jejich zavedení do nových vozů: začátek roku 2020.

Dyson, který polovinu všech investovaných peněz vložil právě do vývoje akumulátorů, tak čeká, až přijde ten pravý čas na nasazení novinky. Pokud vše vyjde, bude je mít už druhý model značky. Ten první pak vyjede na silnice v sérii čítající 10 000 kusů, což budou vlastně průkopníci a zároveň laboratorní kousky, které budou sbírat informace pro další sourozence.