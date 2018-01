Volvo už dávno představilo plán elektrifikace svých modelů. Ale zatím bez časové osy. Nyní víme, že to první auto bude hatchback, který vyjde z konceptu Volvo 40.2, bude velikostně spadat někam k Volkswagenu Golf, kterému by měl také konkurovat. Zároveň by ale konkurencí měl být i japonský Nissan Leaf.

Volvo 40.2

FOTO: Volvo

Elektrický Volkswagen Golf

FOTO: Volkswagen

Co bude pod kapotou, už zčásti víme. Bude to modulární platforma, kterou vyvinulo Volvo pro to, aby ji mohlo osazovat do všech svých nových modelových řad. Je to platforma, které dokáže nést spalovací motor, hybridní i čistě elektrickou techniku.

Volvo počítá, že elektrický vůz bude mít hned několik specifikací. Pravděpodobně půjde o dvojici různých kapacit akumulátorů, přičemž ta silnější by měla zvládnout tabulkový dojezd až 500 km na jedno nabití. Ale o tom jsme psali už v našem samostatném článku. [celá zpráva]

Zajímavé je přiznání, že i elektrický výkon motorů bude různý. Sice jen v nějakých modelech (ne v tom prvním), ale základem prý bude jednomotorové uspořádání se 100 kW a vrcholem dvoumotorové se 450 kW.