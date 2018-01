Nexo je určeno pro Koreu a USA, kde je infrastruktura čerpacích stanic přeci jen o dost rozvinutější. Tohle auto neumí totiž natankovat nic jiného než vodík, a to do svého zásobníku, který pojme 6,5 kilogramu tohoto média.

Zajímavé je, že celý zásobník je lehčí proti vodíkovému Hyundai Tucson FCEV, které v nabídce nahradí, o 17 kilogramů. A to není vůbec málo.

Hyundai Nexo

FOTO: Hyundai

Hyundai Nexo

FOTO: Hyundai

Palivové články vyrábějí elektřinu svým typickým způsobem, kdy nechávají vodík reagovat s kyslíkem a uvolněný elektron je zachytáván na speciální „punčošce“ v palivovém článku a následně uskladňován v Li-On bateriích uložených pod podlahou kufru.

Motor má výkon 120 kW a točivý moment 395 Nm (to je o 20 kW a 95 Nm více než Tucson). Z 0 na 100 km/h zrychlí za 9,5 sekundy. Celý systém v pohodě pracuje v rozmezí teplot -30 až 50 °C. Dojezd je na jedno natankování asi 560 kilometrů, což je o 130 km víc než u předchůdce.

Hyundai Nexo

FOTO: Hyundai

Pojďme se podívat na vůz jako celek. Přední část přebírá rozdělená světla, jaká má třeba Hyundai Kona. Ale není to SUV. Je to takový hatchback – Korejci možná řeknou crossover. To nejdůležitější na konstrukci vozu je to, že je kompletně nový. Tohle není žádná přestavba něčeho jiného.

Dokonce i podvozková platforma byla vyráběna přímo pro tento vůz. Možná je Nexo průkopníkem, vždyť Hyundai má v plánu do sedmi let představit dalších 18 ekologických aut s mnoha koncepcemi pohonu. Třeba se najde ještě nějaký vůz, který využije jeho platformu.