Začneme fotografiemi Jeepu Cherokee, protože na nich je vše pořádně vidět. Jde o první fotografický set, který byl uvolněn před premiérou, bez jakýchkoli dalších informací.

Původně nejžádanější Jeep v nabídce automobilky, který byl postupně sesazen jinými modely, to se svým ultrapodivným designem, který měl být tak skvělý, že oslnil davy po celém světě, nemyslel tak vážně. Asi tolik neoslňoval, jinak by rozdělená světla byla i u dalších řad. Nová generace by si je udržela a nebrala by si příklad z modelu Grand Cherokee nebo Compassu - jeho test jsme nedávno představili. [celá zpráva]

Jeep Cherokee (2018)

FOTO: Jeep

Jeep Cherokee (2018)

FOTO: Jeep

Jeep Cherokee (2018)

FOTO: Jeep

Jeep Cherokee (2013)

FOTO: Jeep

Porovnejte sami, jak to sluší současnému a novému Jeepu Cherokee a klidně nám svůj poznatek napište do komentářů.

Lexus LF-1 Limitless

O novém superluxusním SUV od Lexusu jsme již psali. Měl by to být náhradník za velký Lexus LX, což není nic jiného než Toyota Land Cruiser s ohromnou stříbrnou maskou a znakem Lexus.

Po zádi se aktuálně představují přední světla. Vypadají dost efektně, že? Škoda, že toho víc nevidíme a že firma nezveřejnila alespoň nějakou podrobnost. Ale vzhledem k modrému logu si troufáme tvrdit, že pod kapotou bude hybridní motor.

Lexus LF-1 Limitless

FOTO: Lexus

Honda Insight

V Detroitu se objeví také třetí generace hybridního vozu Honda Insight. Ve srovnání s první generací to je krasavice k pohledání. Siluetou bychom ji klidně přirovnali k Opelu Insignia.

Přední maska je výrazná a s futuristickými světly. Velikostně se auto zařadí nad Hondu Civic a pod Hondu Accord. Podle představitelů značky nepůjde jen o konkurenta pro Toyotu Prius. Tohle auto bude někde úplně jinde – ať už designem, prostorem v interiéru, sportovností.

Honda Insight (2009)

FOTO: maž, Novinky

Honda Insight (2018)

FOTO: Honda

Honda Insight (2018)

FOTO: Honda