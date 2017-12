Amerika je v rámci aut specifická v mnoha věcech. Auta musí být dostatečně velká, musí to být sedany nebo pickupy, a co se týče motoru, tak spalující benzín a minimálně šestiválec. Ta poslední premisa ale přestává pomalu platit, protože ekologické tlaky jsou tak velké, že automobilky nasazují stále menší agregáty a lidé se zajímají už o hybridy a elektromobily. Ale o tom někdy jindy.

Dnes prodávaná Toyota Avalon v USA

FOTO: Toyota

Toyota Avalon by měla však splnit všechny tři původní předpoklady. Bude to sedan na základu nového podvozku Toyota New Global Architecture. Tady bychom chtěli podtrhnout slovo Global. Tento podvozek, který je nyní už v Toyotě Camry, se totiž bude rozprostírat dál a měl by být zárukou širšího rozprostření i modelových řad. Když zmizí rozdíly mezi podvozky v USA a třeba Evropou, bude jednodušší sdílet i samotná auta.

Vůz dostane i některé prvky modelu Camry, jako jsou přední světla. Ovšem to všechno zabaleno do výrazně sportovnějšího kabátu. Jediná fotografie předních světel ukazuje i hodně, ale opravdu hodně rozměrné vstupy vzduchu na masce. To, co se bude skrývat za mřížkou, není zatím jisté. Buď půjde o šestiválec, nebo o hybrid. Nechme se překvapit. Každopádně to bude předokolka.