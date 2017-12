Když se dnes řekne Top Gear, snad všichni jeho fanoušci si vybaví éru pánů Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye z let 2002-2015. Pokračování, ve kterém účinkují zejména Chris Harris, Matt LeBlanc a Rory Reid, už řada příznivců nebere za Top Gear - a o původním pořadu, který BBC začala vysílat v roce 1977, možná ani neví.

Původní formát Top Gearu skončil v roce 2001 a Jeremy Clarkson spolu s Andym Wilmanem, šéfredaktorem pořadu, navrhli produkci jistou renesanci pořadu - změnu formátu, příchod měřených kol se zajímavými auty apod., v podstatě to, jak si Top Gear pamatujeme z dob jeho největší slávy.

Vedení BBC souhlasilo a Clarkson spolu s Wilmanem se na novém Top Gearu podíleli. Clarkson k sobě ale potřeboval další dva moderátory. V konkurzu byl vybrán Richard Hammond, který v té době Clarksona obdivoval jako všichni ostatní diváci původního Top Gearu, a Jason Dawe. Nabídku dostal i James May, který se podílel na původním Top Gearu, ale odmítl.

Hammond se do Top Gearu v roce 2001 dostal standardním konkurzem.

Dawe v první sérii Top Gearu ovšem hovořil zejména o tom, jaké auto lze zrovna koupit co nejvýhodněji. Divákům moc neseděl a sledovanost klesala, takže pro druhou sérii se Dawe poroučel ve prospěch Jamese Maye.

Ve stejnou dobu měl namále i Hammond. „V jednu chvíli se z nějakého nepochopitelného důvodu vedení BBC nepohodlo stran setrvání Richarda. V klasickém stylu HR mu v prosinci oznámilo: ‚Možná vás nebudeme na druhou sérii potřebovat, nicméně, veselé Vánoce,'” vzpomněl před několika měsíci pro tištěný Top Gear Andy Wilman.

Vedení BBC však možná s odchodem Dawa nechtělo měnit dva moderátory, možná se také přimluvil Clarkson či Wilman, v každém případě Hammond zůstal a místo Dawa napodruhé přijal nabídku James May. Tohle trio začalo téměř ihned fungovat - jak po stránce divácké přízně, tak i přátelství nad rámec spolupráce v zaměstnání.

Třináct let Top Gear skvěle fungoval až do proslulého Clarksonova incidentu s Oisinem Tymonem v roce 2015. Slavné trio včetně Andyho Wilmana se pak přestěhovalo pod křídla Amazonu Prime a už v pátek se můžeme těšit na start druhé série The Grand Tour.