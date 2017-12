Nákladní auto si člověk spojí většinou s dieselovým motorem, který má obrovský točivý moment. Ty největší náklaďáky jsou ale často spíš hybridy - dieselové motory, klidně o šestnácti i více válcích, v nich fungují jako generátory elektřiny pro elektromotory, které pak pohánějí kola.

A pak je tu Komatsu e-Dumper, jediná důlní sklápěčka svého druhu, která je sama jedním velkým generátorem. Jezdí kompletně na elektřinu, má jen baterie a elektřiny vyrobí tolik, že jí po každé cestě tam a zpátky může do běžné rozvodné sítě dodat 10 kWh.

Potřebuje k tomu samozřejmě velmi specifické prostředí. e-Dumper jezdí v jedné cementárně ve Švýcarsku. Náklad vozí z kopce a zpátky do kopce jezdí prázdný. Nákladu pokaždé veze 71 tun. Jednou cestou z kopce jeho elektromotory vygenerují 40 kWh, ale jedna cesta do kopce bez nákladu spálí 30 kWh.

Stavba Komatsu e-Dumper v dílnách firmy Kuhn

FOTO: Ciments Vigier

To znamená, že čas od času se e-Dumper musí připojit do sítě, aby mohly být jeho baterie vybity. e-Dumper tuto cestu denně urazí dvacetkrát, což znamená 200 kWh dodaných do rozvodné sítě. Používá niklo-mangano-kobaltové baterie o instalované kapacitě 600 kWh, které samy o sobě váží 4,5 tuny.

Samozřejmě, byť e-Dumper už nějakou chvíli jezdí, stále je to experimentální projekt. Švýcarské Federální laboratoře pro materiály a technologie (EMPA) na něm studují, jak se budou baterie chovat v takhle náročném prostředí. Ovšem situace, že se těžké věci vozí z kopce a do kopce jezdí vůz prázdný, jistě může nastat i na jiných místech světa.