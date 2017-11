Konkrétně by za tuhle dobu měly být nabity akumulátory na dojezd asi 240 km. Co to umožní? Tak především nové typy akumulátorů, které dokážou snést velmi vysoký nabíjecí proud. Příkon nových supernabíječek se má ustálit na hodnotě 350 kW. Jen pro porovnání – dosud nejrychlejší nabíjecí stanice v Japonsku pracuje s příkonem 150 W.

Honda nyní hledá nového partnera na výrobu nových akumulátorů. Zatím žádného nemá, ale to se asi brzy změní. Takto významný zákazník se určitě hodí. Snad vše půjde podle plánu a první elektrické hondy se představí někdy v letech 2019 a 2020, a to jak v Japonsku, tak i v Evropě.

Honda není jediná, která slibuje supernabíječky a supernabíjecí časy. Třeba značka Fisker plánuje nabití na 200 km za devět minut. Ale to nic není na Daimler, který investoval do startupu StoreDot a slibuje nabití na 300 km za pouhých pět minut! Jak toho chtějí dosáhnout. Použitím nanomateriálů a organických materiálů v akumulátorech.

Kdy to bude? Zatím to je ve hvězdách. Nejnovější náklaďák Tesla Semi se zase má na 640 km dobít za třicet minut. Opět není jisté, jak toho chce dosáhnout, když dnešní Tesla S se dobije na plnou kapacitu za dvě hodiny. Tesla totiž slibuje extrémně výkonné nabíječky, které dokážou nabít akumulátory na 80 % za pár minut. Prý 350 kW je málo. Jenže tu je několik problémů.

Myslí to vážně?

Tak především dobít na plnou kapacitu nejde tak rychle. Jen část akumulátoru jde nabít extrémně rychle, ale dál musí být nabíjecí proud omezován, jinak by baterie shořely. Proto je takový rozdíl mezi 80 % a 100 % nabité kapacity. Proto se také automobilky neukazují s čísly, za jak dlouho budou vozy nabity naplno. To by byly jiné časy.

Druhým velkým problémem jsou průřezy vodičů, které musí energetické firmy k takové nabíječce přivést. Teď si to rozebereme. Tenhle propočet udělá rychle každý elektrikář:

Představte si, že kapacita akumulátorů je 20 kWh, takže při nabíjecím čase šest minut je nabíjecí proud při trojfázové přípojce a 80% účinnosti nabíjení 360 A, což je instalovaný příkon nabíječky 250 kW. V běžné domácnosti máte při trojfázovém připojení 25A jističe přibližně 17 kW. Tady jistě pochopíte, že rezervovaný příkon (pamatujete si ještě na kauzu změny vyúčtování elektrické energie právě podle rezervovaného příkonu, který chtěl zavést Český energetický regulační úřad?) by byl opravdu extrémní. A to není všechno.

Pro požadovaný proud 360A je nutné zvolit kabel odpovídajícího průřezu CYKY 3x185+95 mm². To je docela silný vodič. Cena takového kabelu je 1500-2000 Kč za metr. Pokud bychom dělali celou instalaci v ČR, tak při ceně přípojky 500 Kč za 1A, jak si účtuje kupříkladu ČEZ, vyjde přípojka na 165 000 Kč, a to ještě bez instalace. Takže je jasné, že takovou rychlonabíječku si k domu (ani bytovému) opravdu nikdo nepořídí. A o tom, jestli je na to připravená rozvodná soustava, je také potřeba debatovat trochu víc.