Team Edison bude mít za úkol pracovat na čistě elektrických vozidlech. Pouze na nich, takže žádné plug-in hybridy, nebo dokonce obyčejné hybridy. Ale jen elektřina. A jejich diář asi bude dost plný, protože výsledek má přijít v roce 2020. To by měl světlo světa spatřit nový CUV (prostě vysoké auto do města, aby se neodřel nárazník o obrubníky) s dojezdem kolem 480 km.

Team je plný lidí z různých oborů vývoje a výroby aut. Mají za úkol vyvinout a implementovat co nejlépe elektrickou technologii do auta.

Je otázka, proč to Ford dělá až teď. O elektromobilitě se hovoří už dlouho. Pravda, Ford si nechával otevřená zadní vrátka a nikdy se nezřekl žádné z možností. Jeho velkým cílem je přitom autonomní vozidlo, na kterém pracuje opravdu velmi intenzivně už víc než rok. [celá zpráva]

Speciální tým na elektromobil tak má dost velké zpoždění. Ale počkejme na rok 2020.