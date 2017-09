„Ve spalovacích motorech není budoucnost,“ vyjasňuje hned na úvod pozice Čezety Matěj Oliva, obchodní ředitel firmy. Práva na značku si v roce 1999 pořídil Brit Neil Eamon Smith, který zároveň ze svých zdrojů financuje rozvoj firmy. Výrobní areál Čezety dnes najdete na okraji Prostějova, v přízemí rekonstruované tovární budovy z roku 1880. Jde o stejné místo, ve kterém do roku 1940 fungovala značka Wikov. Znalci si určitě vzpomenou na jejich Kapku z roku 1931, podle Wikipedie šlo o první aerodynamický vůz Československa.

V současnosti může Čezeta v Prostějově vyrábět až dva elektrické skútry denně. Pracuje na nich celkem šest lidí a celá letošní produkce firmy je prý vyprodána. Konkrétní čísla sice firma uvést nechce, ovšem když vezmeme v úvahu kalendář a výrobní možnosti, může jít o cca 150 strojů.

Výrobní areál v Prostějově

FOTO: Petr Kološ

Pokud počáteční zájem neopadne, bude se jednou na výrobě podílet až padesát pracovníků. S jejich hledáním zatím Čezeta, na rozdíl od řady jiných firem v regionu, nemá žádné potíže: „Být u něčeho tak zajímavého, jako je vývoj moderního stroje, který vychází z tradičních československých tvarů, je rozhodně výjimečná událost, “ popisuje svou motivaci Vít Přecechtěl, a ukazuje přední vidlici, která vznikla podle jeho návrhů.

Novodobé prase je laminátové



Skútr sice těží z originálních tvarů navržených Františkem Kochem na konci padesátých let, ovšem technická řešení nemají s originálem společného vůbec nic. Elektrická novinka totiž s ohledem na výrobní náklady nepoužívá ocelovou samonosnou karoserii.

Výrobní prostory

FOTO: Petr Kološ

Novodobé prase je laminátové, posazené na ocelovém rámu, jeho kola jsou třináctipalcová, proti originálu o palec větší. S tím souvisí i vlastními silami vyvinuté zavěšení kol. V tom zadním je elektromotor. Hmotnost stroje se liší v závislosti na typu baterie (4kWh nebo 6kWh, vždy Panasonic), pohybuje se ale kolem příjemných 140 kg. Reálný dojezd s nejsilnější baterií je až 150 km, dobíjení prázdného akumulátoru trvá cca čtyři hodiny.

Dojezd skútru je možné zvýšit rekuperací. Ta se ovládá otočením plynové rukojeti v opačném směru – tedy od sebe. Na vývoji tohoto řešení spolupracovala Čezeta s pražským ČVUT. V této spolupráci vznikl i volič jízdních režimů, nabízí i originální zpátečku.

Elektrický skútr ČZ 506

FOTO: pro Novinky.cz Matěj Oliva

Duální brzdový systém, na kterém se dodávkou komponentů podílejí jak tuzemské firmy, tak i francouzský Beringer, nabízí také unikátní automatickou parkovací brzdu. Díky tomu můžete skútr bez obav odstavit i ve svahu. Ve fotogalerii najdete i originální brzdiče, vyfrézované do tvaru prasete. Výkonnější model dostává na přední kolo ne jeden, ale dva brzdové kotouče.

Milovníci designu a nových technologií



Cílovou skupinou elektrického prasete mají být ti, kdo ocení nové technologie, retro design a také možnosti široké individualizace – s tím souvisí výběr laků, jejich kombinací a také různých, především kožených doplňků. V budoucnu by mohl vzniknout i exkluzivní program, ve kterém bude možné stavět zakázkové stroje například z uhlíkových vláken.

Díly dodává i britský Smith

FOTO: Petr Kološ

Čezeta také slibuje přívěsný vozík, inspirovaný vzhledem československého PAv. Jeho součástí by měly být i dodatečné akumulátory tak, aby skútr mohl ujet až cca 300 km. Problémem není technika, ale celoevropská homologace, potřebná pro vstup na trh.

Se vstupem do kategorie elektrických skútrů zatím zavedení výrobci motocyklu váhají. A to by mohla být příležitost pro Čezetu. Na trhu samozřejmě elektrické stroje najdete, zpravidla jde o čínskou produkci, která sází především na užitnou hodnotu. Jiní výrobci, zmiňme BMW, pak místo retra preferují „futuristickou“ vizáž.

Úhlavním konkurentem Čezety bude jednou zejména elektrická Vespa případně Lambretta. Kdy se ale tito slovutní výrobci rozhodnou vstoupit do segmentu, a jaké nabídnou vlastnosti, není v době vydání tohoto textu jasné. Možná se to ale dozvíme už na přicházejících motocyklových výstavách.

V továrně se dříve vyráběla vozidla Wikov

FOTO: Petr Kološ