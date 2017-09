Čína chce postupně zcela přejít k elektromobilům. Už jí nebude stačit jen silná podpora a represe, jakou zaznamenáváme dnes. Aby byla čínská vláda schopná dodržet sliby o snížení uhlíkové stopy k roku 2030, bude muset tato země zcela ustoupit od používání fosilních paliv v silničních vozidlech.

Dnes peklo, zítra elektrické peklo

Pro automobilky se stává Čína peklem. Poté, co to byl pro ně zlatý důl, když dokázaly na tamním nenasytném trhu prodat rekordní počty aut, dostaly se světové značky do tvrdé defenzivy. Čínská vláda připravila sérii opatření, které mají za úkol postupně omezit otřesnou smogovou situaci v mnoha městech tím, že část dopravních prostředků bude jezdit na elektřinu. Tak například motocykly v některých městech se už mohou prodávat pouze elektrické, vláda podporuje domácí podniky při vývoji a výrobě aut, dotuje jejich nákup.

Bohužel totéž se nedá říct o zahraničních podnicích, které z dotací nevidí ani yuan. Navíc vláda zavede systém kreditů – kdo bude vyrábět a prodávat dostatečný počet elektromobilů, dostane od vlády kredity. Kdo prodá málo elektromobilů, kredity nedostane, a buď bude platit extrémní pokuty, nebo mu vláda zakáže výrobu, nebo si bude muset kredity za velké peníze koupit od těch šťastnějších. A hádejte, kdo bude mít nejvíc elektromobilů? Samozřejmě čínští výrobci s dotacemi.

Úplný přechod na elektromobily je tedy jen další fází, která výrazně zasáhne celosvětovou automobilovou výrobu. Přesný časový plán ještě není znám, ale vzhledem k tomu, že cílem pro snížení emisí je rok 2030, tak lze předpokládat, že k tomuto datu se celý záměr uskuteční. Bude to tedy o deset let dřív, než totéž podniknou ve Velké Británii nebo ve Francii, ale pět let poté, co to má v plánu Norsko. Jenže norský a čínský trh se nedá naprosto srovnávat.